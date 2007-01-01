Калужская область взяла две престижные награды в российском туризме

Калужская область завоевала сразу две победы в национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025 — одной из самых престижных в отрасли. Об этом сообщил 10 декабря губернатор региона Владислав Шапша.

Премия, объединившая профессионалов туризма и более полумиллиона путешественников, выявила лучшие проекты страны в номинациях «Промышленный туризм» и «Национальное блюдо» — и обе награды достались калужанам.

В категории «Промышленный туризм» победу одержала группа компаний «Калужская Нива» с экскурсионным проектом «Путь молока», который уже с 2013 года знакомит туристов с работой фермы и процессом производства молочной продукции. За это время экскурсии посетили более 350 тысяч человек.

А в номинации «Национальное блюдо» признан лучшим «Мещовский гусь» — традиционное праздничное угощение, приготовленное по особому рецепту: птицу фаршируют смесью риса, грибов, лука и специй, а затем запекают до золотистой корочки.