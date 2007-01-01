Шапша и Дворниченко обсудили развитие высокотехнологичного бизнеса в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с генеральным директором АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» Павлом Дворниченко.

Стороны обсудили дальнейшую совместную работу по поддержке высокотехнологичных предприятий и промышленности региона.

В 2024 году гранты на реализацию инновационных проектов уже получили два калужских предприятия — ЛТЗ и КЗАЭ. Кроме того, компания «Людиновокабель» получит 247 млн рублей на создание производства новых неизолированных проводов, полностью из российских компонентов.

По словам Шапши, Калужская область занимает пятое место в России по числу поддержанных Центром компаний и объёму финансирования. Планируется реализовать три крупных проекта на общую сумму почти миллиард рублей. Губернатор подчеркнул, что регион будет и дальше активно включать инновационные инициативы в госпрограммы поддержки при содействии Центра.