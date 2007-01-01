Калужская область стала второй в стране по эффективности земельного контроля

Калужская область заняла второе место в России по эффективности муниципального земельного контроля. Об этом сообщил 8 декабря губернатор Владислав Шапша.

По его словам, эта работа - часть большой задачи: к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции в стране на 25%. Один из ключевых шагов - вовлечение в оборот заброшенных сельхозугодий.

Регион участвует в пилотном федеральном проекте, и за последнее время значительно усилил профилактику и контроль за использованием земель. Кроме того, налог на неиспользуемые сельхозземли повысили в пять раз.

За 2025 год в оборот уже вернули более 12 тысяч гектаров пашни, а в 2026 году планируют — не менее 20 тысяч.

Шапша подчеркнул, что одних штрафов недостаточно. Будут выделяться субсидии. В 2026 году на это выделят 325 миллионов рублей.

Благодаря господдержке фермеры приводят заброшенные поля в порядок, расширяют производства и привлекают инвесторов.