Экономика и бизнес

Путин отметил калужский фармзавод как важный итог российско-индийских переговоров

Дмитрий Ивьев
05.12, 13:15
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 5 декабря сообщил, что президент России Владимир Путин лично упомянул строительство российско-индийского фармацевтического завода в регионе среди ключевых результатов переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

- Президент России Владимир Путин в числе важных итогов российско-индийских переговоров на высшем уровне назвал проект строительства фармзавода в Калужской области, - рассказал Шапша.

По его словам, глава государства прямо отметил новый инвестиционный проект во время итоговой встречи с Моди.

калужская область
