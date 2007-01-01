Путин отметил калужский фармзавод как важный итог российско-индийских переговоров
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 5 декабря сообщил, что президент России Владимир Путин лично упомянул строительство российско-индийского фармацевтического завода в регионе среди ключевых результатов переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
- Президент России Владимир Путин в числе важных итогов российско-индийских переговоров на высшем уровне назвал проект строительства фармзавода в Калужской области, - рассказал Шапша.
По его словам, глава государства прямо отметил новый инвестиционный проект во время итоговой встречи с Моди.
