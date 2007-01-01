Владислав Шапша представил калужский фармкластер на Российско-индийском форуме

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в панельной дискуссии Российско-индийского форума, посвящённой сотрудничеству в сфере фармацевтики и здравоохранения. Он рассказал индийским партнёрам о возможностях и достижениях калужского фармацевтического кластера - одного из крупнейших в России.

По словам Шапши, за первые девять месяцев 2025 года отрасль в регионе выросла более чем на 22%. В Калужской области уже запущен Центр практического обучения для работников фармсферы, а вместе с «Росатомом» идёт строительство завода по производству радиофармпрепаратов.

На форуме также выступил директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Он напомнил, что в МРНЦ им. А.Ф. Цыба в Обнинске ежегодно проводят свыше 16 тысяч операций и около трёх миллионов исследований для борьбы с онкологией. Кроме того, именно там создана единственная в России ядерная аптека.

Губернатор отметил, что при поддержке федерального правительства в особой экономической зоне региона появится новая площадка - на ней разместят крупный комплекс по выпуску активных фармсубстанций и готовых лекарств.

В завершение Шапша выразил готовность делиться опытом и компетенциями с индийскими партнёрами и развивать совместные инициативы в интересах обеих стран.