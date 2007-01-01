Афиша Обнинск
Экономика и бизнес Шапша подписал трехстороннее соглашение о строительстве нового завода в Калужской области
Экономика и бизнес

Шапша подписал трехстороннее соглашение о строительстве нового завода в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.12, 10:13
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о подписании в Индии трёхстороннего соглашения о строительстве нового фармацевтического завода на территории региона. Проект реализуют совместно индийская компания BDR Pharmaceuticals и российское АО «Фармасинтез».

Новое предприятие будет выпускать жизненно важные фармацевтические субстанции, в том числе для лечения тяжёлых заболеваний, включая онкологию.

По словам Шапши, это не только значимый шаг в укреплении российско-индийского сотрудничества, но и реальный вклад в обеспечение доступности современных лекарств для пациентов.

калужская область
