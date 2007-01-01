Шапша принял участие в открытии Российско-индийского бизнес-форума
Губернатор Калужской области продолжает свою рабочую поездку.
Владислав Шапша напомнил, что одним из ключевых направлений заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин назвал фармотрасль.
- Именно эта сфера для нас в числе приоритетов на переговорах с индийскими партнерами, - пояснил губернатор. - Также Максим Станиславович сказал о намерении нашей страны нарастить закупку товаров и услуг из Индии. Все эти задачи актуальны для нашего региона. Объём торговли между Калужской областью и Индией в этом году увеличился почти на 9%. Рассчитываем сохранить эту позитивную тенденцию. И расширить взаимодействие за счет новых сфер.
