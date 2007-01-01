Афиша Обнинск
Экономика и бизнес Шапша принял участие в открытии Российско-индийского бизнес-форума
Экономика и бизнес

Шапша принял участие в открытии Российско-индийского бизнес-форума

Дмитрий Ивьев
04.12, 16:23
0 230
Губернатор Калужской области продолжает свою рабочую поездку.

Владислав Шапша напомнил, что одним из ключевых направлений заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин назвал фармотрасль.

- Именно эта сфера для нас в числе приоритетов на переговорах с индийскими партнерами, - пояснил губернатор. - Также Максим Станиславович сказал о намерении нашей страны нарастить закупку товаров и услуг из Индии. Все эти задачи актуальны для нашего региона. Объём торговли между Калужской областью и Индией в этом году увеличился почти на 9%. Рассчитываем сохранить эту позитивную тенденцию.  И расширить взаимодействие за счет новых сфер. 

калужская область
