Шапша сообщил о расширении сотрудничества с Индией в фармакологии

Губернатор Калужской области находится с рабочей поездкой в эту страну.

- Расширяем сотрудничество с индийскими партнерами для лечения тяжелых заболеваний, - отметил он. - Провели переговоры с представителями группы компаний «БДР Фармасьютикалз». Обсудили инвестпроект по созданию завода по производству активных фармацевтических субстанций в нашем регионе, прежде всего – для лечения онкологии.

По его словам, это будет совместное предприятие с одной из лидирующих российских биофармацевтических компаний, которая занимается разработкой и производством социально значимых лекарств, инновационных медикаментов и активных фармацевтических субстанций.

- Индия в числе мировых лидеров в производстве фармпродукции. А в Калужской области создан крупнейший в России фармкластер, - заявил Шапша. - За 5 лет объемы производства в нем выросли в 2,5 раза. У нас в регионе крепкая научная школа. Мы предлагаем инвесторам выгодные условия для создания новых производств. Готовим квалифицированных специалистов. Вместе мы сможем многое сделать для развития фармацевтики. Это сотрудничество поможет тысячам людей в России и других странах сохранить здоровье.