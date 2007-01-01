Шапша вместе с Путиным направился в Индию
Губернатор Калужской области продолжает зарубежные поездки.
- Как вы знаете, сегодня начинается государственный визит Президента России Владимира Путина в Индию. Его цель - создание новой модели партнерства, - рассказал Владислав Шапша 4 декабря.
По его словам, ключевое мероприятие - российско-индийский форум с участием представителей ведущих деловых кругов двух стран.
- Работаем на форуме вместе с нашими деловыми партнерами. Выступлю на сессии, посвященной фармацевтике, - пояснил губернатор. - Также проведем переговоры, встречи, подпишем соглашение. Основные темы для нас – фарма, студенческий обмен, развитие культурных связей.
