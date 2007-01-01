Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Шапша вместе с Путиным направился в Индию
Экономика и бизнес

Шапша вместе с Путиным направился в Индию

Дмитрий Ивьев
04.12, 10:28
0 292
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор Калужской области продолжает зарубежные поездки.

- Как вы знаете, сегодня начинается государственный визит Президента России Владимира Путина в Индию. Его цель - создание новой модели партнерства, - рассказал Владислав Шапша 4 декабря.

По его словам, ключевое мероприятие - российско-индийский форум с участием представителей ведущих деловых кругов двух стран.

- Работаем на форуме вместе с нашими деловыми партнерами. Выступлю на сессии, посвященной фармацевтике, - пояснил губернатор. - Также проведем переговоры, встречи, подпишем соглашение. Основные темы для нас – фарма, студенческий обмен, развитие культурных связей.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxLUEI0M3hmWEZOcDNHLy9MemdzRHc9PSIsInZhbHVlIjoiVGk1K0U0c29iVFNQZS8vcDI0QndoQitXeG8rR3VRMFdpNkxsMEdjenZLOHprcjgzTUdRYUNBK2hTb0l6cUNVNWV5QXErY283NE5nWjdiMVg5VHFwb2pDMThGaEdyMW1kNEoydHZYN2tSQWlUWVhQc2xHUjVmTUtrc3dJaStubGgyZ2lqcVg4L1FoeUxnSW5MRXlCcmZWNE1GZk0zYTlSVnN5Q3BtVStKRDFZUnJFY0haUWw1alhGL3FTMTlsdkhEblJLcEtycUNTNmRzUE80T3oyVHptTDcwMC96R3VMZDBJRXNCazUzaGdLNjh1cDYvOVJWZTg4bUYwUHNsUzE3WmQrTXhGa0JzOU05d01WaCttQUlQNDN5V3lYcEpCeDYzem4zY2NjWXM3d3p1R1UzTmg3UGlrWHRldTJPS2xISVhnS1lkajVOZ3FVZ015SjRHdG4yUEh4eFVBUmpBcWlGaS9ubHZWQms1TEF6N1Jvcll1aWtXOEdZbVBGcjdTWW5hYW41aWlrWUJkNDgxUjFEakJVclhzRGFuNlhQdXZ6TWNZV3RSNXczWEhldFRjYTNEbmFiQitQUTNNZ0hQbDJsNCIsIm1hYyI6ImUzNGY2ZTdhMzZhZTVjZGNjMTE3YWIzZDliZTQwZGNlODVjMzg1YTBkYTgzNzBjZmFjZGVmYTQ2NTA3ZDBhYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1Wc3U3aFZDMU0wMFc2Sll4Mi83c2c9PSIsInZhbHVlIjoiWUVZUjdYL29WWHJBekt0RUJLZHJhTmZ1OGxmMisrUloxUTRJVHp4NldOdGtWVVlRMkM2N0RnTHNyVWtUOFEyLzVhS0NZNlBNRkdRbm5Pc09YN3BUQWFkMVR4akxLY3EvZHdFZHVDdHV4RTZEZndWTjBtcVBHbFV1ckU4TnltRmQvanF6bXQwbjhjRXpPd0RwQmRZRit4dUpwYXN0R2lUcVVKRmVaMDdML244MjNtZnd2QjZwYjdnVmNZbDI2b0NwMTlqVVRMOVRvL001TTJ0WXhIWE9hSUpOK0lnRGxPeVpoUUpMQjZhQ1paOTZ5RVllamlidXo1UnlubzFDOG45cW9XYmIvTy8rWDZPaVVXZzNWdkwyWVE2RGtON3BoY1JEWlduVW9qTG9OWll5dFVxdzhPY2ZiSjNCbjNDZ1RFQUxKdWUzdm9SVlduLzcwNHVBWHZXWnBQN3JXZVcyVERXYnNMRGorWHkzV3V5bkpyT1ZYRnppaGJPNXVvUjY1UUpjTFNoQ2I5b3l1THM2cjRSaEo1bG1IN0xEQnhmL2UwTWxvdUh3WWdDTGhYSUxoS3ZmSGJGUTNpU09kdHF0VWZkUDdvOXc5ODhGSEFhMzBIeitFTUJON0Y5SGlmVDB2Q0pvR3IxSzQ2eUFsVjlDeEh3T2xyNE0rZGJZaVJrRjAvY3AvQ3htWlM2L29YR21KUmJaSXJSQjIwYTNNTWVROUpza1lFQXIrKzVjZ2NmVUwwNTk2emY0MmtkUkpBVFdCczBzbzFpRnZSOG9hRFhUUzBBYVptUitLaC9TNndnbGxJZFVXQVVNVkU2Z0l5QWQwTFR6UXFMME9JZnFWbGlnd2NMZCIsIm1hYyI6ImEwM2Y1Yjk5OWMzYjg2ZTA0ZjI2ZjVkZTQ2YzljNGQ0M2EyYzEwYTdlYTZhNzg2ODg5MzAzODI2MzQzMzcyYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+