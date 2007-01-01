Афиша Обнинск
Шапша улетел в Объединенные Арабские Эмираты
Экономика и бизнес

Шапша улетел в Объединенные Арабские Эмираты

Дмитрий Ивьев
03.12, 14:15
1 489
Губернатор Калужской области находится в этой стране в рамках Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.

В частности, обсуждается реализация крупного логистического проекта на базе «Фрейт Вилладж Ворсино».

- Ход его реализации обсудили с Председателем совета директоров, главным исполнительным директором группы DP World, Его Превосходительством Султаном Ахмедом бин Сулайемом, - отметил Владислав Шапша. - Рад нашей новой встрече.

По словам губернатора, в Ворсино планируется расширить складские площади в два раза.

- Для нас это дополнительные возможности для развития международного торгового и промышленного партнерства, - подчеркнул глава региона.

