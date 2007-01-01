Афиша Обнинск
Главная Новости Экономика и бизнес Какие инвестиции привезли в Калугу из поездки в Китай
Новость дня Экономика и бизнес

Какие инвестиции привезли в Калугу из поездки в Китай

Дмитрий Ивьев
02.12, 16:14
На прошлой неделе делегация Калужской области работала в Поднебесной.

С китайскими партнерами обсуждались возможности сотрудничества в сфере электроники и высоких технологий, совместные разработки, кооперацию и возможную локализацию в Калужской области.

О результатах поездки в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93,1 ФМ мы поговорили с руководителем делегации, министром экономического развития и промышленности Калужской области Анной КОРОЛЕВОЙ.

Экспорт, инвестиции, промышленность и планы развития экономики региона – эти и другие вопросы – смотрите в видеозаписи эфира.

