Какие инвестиции привезли в Калугу из поездки в Китай

На прошлой неделе делегация Калужской области работала в Поднебесной.

С китайскими партнерами обсуждались возможности сотрудничества в сфере электроники и высоких технологий, совместные разработки, кооперацию и возможную локализацию в Калужской области.

О результатах поездки в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93,1 ФМ мы поговорили с руководителем делегации, министром экономического развития и промышленности Калужской области Анной КОРОЛЕВОЙ.

Экспорт, инвестиции, промышленность и планы развития экономики региона – эти и другие вопросы – смотрите в видеозаписи эфира.