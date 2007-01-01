Афиша Обнинск
Выпуск нового кроссовера в Калуге отложили на 2026 год
Экономика и бизнес

Выпуск нового кроссовера в Калуге отложили на 2026 год

Дмитрий Ивьев
01.12, 10:20
Запуск производства кроссовера Tenet T9 на заводе в Калуге отложили на 2026 год. Об этом сообщил генеральный директор «АГР Холдинга» Андрей Карагин.

Пока компания решила сосредоточиться на трёх других моделях - T7, компактном T4 и семиместном T8.

Автомобили собираются на бывшем заводе Volkswagen в Калуге по полному циклу: включая сварку кузовов, покраску и финальную сборку.

Подробнее о работе завода мы рассказывали в этом репортаже.

