Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужская делегация во Вьетнаме обсуждает перспективы сотрудничества
Экономика и бизнес

Калужская делегация во Вьетнаме обсуждает перспективы сотрудничества

Дмитрий Ивьев
24.11, 07:00
0 241
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С рабочим визитом во Вьетнам прибыла делегация Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В ходе встреч с вьетнамскими партнёрами стороны обсуждают планы по расширению взаимодействия, в первую очередь в сфере сельского хозяйства и промышленности.

Это уже не первая поездка главы региона во Вьетнам - летом 2024 года он уже посещал страну с деловым визитом для укрепления двусторонних связей.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9saWFSWlJwYXlIRUJvc3VEMDFPc3c9PSIsInZhbHVlIjoicEVGc1E5OEZLOGVHdDUrdWdnNUc0ZXoxcTNNSlJUNGFjYmpTbG5CU1QzMGFmWEsyOUkyQ0Z1Q2J3QWpEUU5ENlBXRDB6ZTN5M0EyTER3eFNLUGhnbFBRNW5LcHVxWEdLeDB5cjJBYStMWjR2cHYxZzE5S2FLYVQ1enVMOXh0NDBMUFBrbVYzc2ZZMnRVS25tblkzUUVoS3hWejlUUDlyVExpaitvSGQxK2VDaW52aUtMTzVrQ3NPZW1tRzl4OHUyMHdKeWV5STEzM254ckFVdnJ6RG5LdnV0czVVTVZ6aTQzY0xJYlhmOHNaSWhaRHZST0lHVlg4TG9vcTZJWVJaZG9OWnNoeWtPYlU0dU9nMlpHQXMwNCs2Tm8xZ3pWS0hnemlRS0pBTzlZN1EzTVBqYnBvWXpHanFPWXdNdDlHa1RCL0pxUk5STzh4V3dlNGVGNmlVVEFQb3B3QlovQk9RM1FHR0hWSzZsRWY2Wjg3QVBNMHhKN0JWcEtmNUVreUt5amZoU1FwaEJHaGpUY2wrZVhuKy8zaGRjS3VYQ1RKSkxEaHpsa1Z5eWYzN3c4SHE4MHJBKzRZeGxYTDRpZzRXayIsIm1hYyI6ImY5NDgyOWJhZTA3OWEzMDI5ZjM3Zjk5YmM0MjUzYTM0Mzk2YjQ5ZDU1MzNmYmY0NmI2MjhkMzg1OGRlMzI5YmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ink4Z2RJcGpHRmFTNEtlVjI3UzZzbHc9PSIsInZhbHVlIjoiTy9DUlNlVjI0YnAyQzdyNzFvcVB0MzZNaFIvalN5VlRWbWxMZzViL3U2WThzOE1kMmxpUVRTTlhmYkVjcW13Zm0vSXl5T1NUS0JDQ25NTnFtUzR3Q054M1haelBIcWlwZzJ6UkxQc01qTm5BTUJrRUFNV1hjQzNmbXo5ZmwxTEswZEtrNHR5NkVNVlBZWHZ6M3BCb2JkZkNkWEtoZXJOY2NqeHJvYjRjd3NOd0h0M2hhT3lYbFFiODZWRGpGR2pKYW9maTFXUjQvUzVRclh5UXgvQUdOeTRUMjBoZjVWS0pFYWZNbUppdUpjeGkvQS81elpoTS9NcCsyRlF0VmNiZWYyTTRJOGdEcGxwWU9GcDhMemVtMkNmM2hMSFlWdTdSNkE1OSsrTTJ2YUNENHRGOFpJSW56RGMwV0wrQnZ4aUhhVGt5eHY0V0o2VUgvUDYrcFRMWDRRdUZNVC9tRjlBVFgwQlBYNmlOUDZDdjA2UlBUbmlEL3RiRWpISjZhbGgzais1NmZ4MmY2djNCTy9nQ28ycnptWk1IeU5mOGJkQjZmeXM1Vzk5KzNHRXRaeXB0dmtZV0VieHFYV21nNmxMUnRFS0JZVDZVaUhnQ3BCenZiTkJCdG93ZE5KTmVOL0lQSjhwbHdWb3IzL0ltVExJbWt3aHFRS29jYTBJRmNwNm5raThPL3dweGc1L0dPU0pNRzBnUUM1QmVDVDA5Ky9hUy94MEY1b2M2VlpEN3VmQlc4eEpPdTA2cDAyZldnWFV0NVVaa0sybmpJVWRINUtuTDZ5dHlPZ0h0TUlJUXIwTU41K1ZtdkhYY043aDJ1Si9LZGFLZDRJSnhzSndGM21LcCIsIm1hYyI6IjBjYzMxNzU5ZjkwM2JlZjQ5MGViYzNmYjYxZmQ5MjBjYmEwOGRlZjQ5NDZjNTdjMjBhM2RjZjZmMGYwYWU0NDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+