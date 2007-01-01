Калужская делегация во Вьетнаме обсуждает перспективы сотрудничества

С рабочим визитом во Вьетнам прибыла делегация Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В ходе встреч с вьетнамскими партнёрами стороны обсуждают планы по расширению взаимодействия, в первую очередь в сфере сельского хозяйства и промышленности.

Это уже не первая поездка главы региона во Вьетнам - летом 2024 года он уже посещал страну с деловым визитом для укрепления двусторонних связей.