В Калужской области поддержат роботизацию бизнеса

На базе Агентства развития бизнеса создадут специализированное подразделение по роботизации, сообщил во вторник, 18 ноября, губернатор Владислав Шапша.

- На первом этапе компаниям будет предложен бесплатный аудит производственных процессов, - пояснил он. - Специалисты АРБ помогут найти участки, где роботизация даст максимальный результат. Проконсультируют, как использовать меры господдержки. Окажут помощь в поиске конкретных решений.

Губернатор напомнил, что Калужская область входит в топ-5 в России по количеству промышленных роботов на производстве.

- Помогаем компаниям внедрять автоматизацию и роботизацию, - прокомментировал он. - Важный этап – повышение эффективности производства через технологии бережливого производства. К федеральному проекту «Производительность труда» уже присоединились 114 предприятий Калужской области.

Эти вопросы обсуждались во вторник на конференции «Роботизация как драйвер развития». Она проходит впервые на площадке Федерального технопарка профобразования в Калуге. Туда приехало более 100 участников из Калужской, Московской, Тульской, Орловской областей и других регионов.