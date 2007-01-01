Калужанин получит 5 миллионов рублей на развитие инновационного проекта

Виктор Атрощенко из Воротынска стал победителем престижной программы «Старт-1» Фонда содействия инновациям. Он получит грант в размере 5 млн рублей на создание стартапа и реализацию своего инновационного проекта, сообщил 18 ноября губернатор Владислав Шапша.

- «Разработка прототипа автоматизированной установки для выкладки деталей из термореактивного полимерного композиционного материала» - название проекта звучит сложно, но он дает большие возможности для нашей промышленности, - отметил глава региона.

Он пояснил, что оборудование полностью создано на отечественной базе, технология автоматизирует процесс производства деталей для авиации, автомобилестроения, создания БПЛА, а установка сможет изготавливать детали высокой точности.