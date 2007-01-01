Калужские фермеры получили государственную поддержку

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел стратсессию по развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.

- Благодаря системной господдержке по всем основным направлениям сельского хозяйства продолжается рост производства, - сообщил 12 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Одно из приоритетных направлений для нас - развитие малого предпринимательства на селе.

За время действия программ поддержки 114 КФХ получили грант «Агростартап». В этом году еще восемь фермеров открыли свой агробизнес. 141 грант выдан на развитие семейных ферм. В 2025 году его получили 4 семейные фермы, в том числе участник СВО.

Грант «Агротуризм» Минсельхоза РФ выиграли 7 калужских фермеров. По итогам 2025 года более 10 тысяч гостей посетят калужские фермы.

- Поддерживаем малый сельский бизнес не только финансами. Обучение в «Школе фермеров» уже прошли более 200 человек, - заявил Шапша. - Для помощи предпринимателям работает Центр компетенций АПК. С 2026 года стартует федеральный проект «Развитие малого агробизнеса», который позволит усилить это направление. Поддержка тех, кто хочет трудиться на родной земле, – это еще и важная социальная задача.