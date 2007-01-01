Калужскую еду и корма покупают в 38 странах мира
Продукция агропромышленного комплекса Калужской области сегодня поставляется в 38 стран. Основными покупателями стали Казахстан, Узбекистан, Турция, Беларусь и Китай, сообщили 11 ноября в министерстве сельского хозяйства региона.
Среди самых востребованных товаров - кондитерские изделия, сухие завтраки, подсолнечное масло, мясо птицы и корма для животных.
Особое внимание сейчас уделяется экспорту пшеничной клейковины в Индию - в этом году поставки выросли почти в 10 раз. Производит её крупный биотехнологический комплекс в индустриальном парке «Росва», где занимаются глубокой переработкой зерна на площади 200 тысяч квадратных метров.
