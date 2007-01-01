Афиша Обнинск
Губернатор Калужской области принял участие в заседании комиссии Госсовета по технологическому лидерству

Дмитрий Ивьев
11.11, 14:56
11 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в формате видеоконференцсвязи принял участие в работе комиссии Государственного совета по направлению «Технологическое лидерство». Заседание провёл председатель комиссии, губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Шапша напомнил, что в декабре на итоговом заседании Госсовета России будет представлено предложения главе государства по подготовке кадров для национальной экономики, и подчеркнул, что к этому важнейшему мероприятию ведётся активная подготовка.

По его словам, в адрес комиссии по направлению «Кадры» от субъектов РФ поступило более 170 инициатив, над которыми уже проделана значительная работа по анализу и систематизации. Цель этой работы - чётко сформулировать ключевые посылы, которые войдут в проект перечня поручений президента.

Губернатор отметил, что основная задача - создание комплексного механизма решения кадрового вопроса на основе взаимодействия системы образования, науки и промышленности. Особое внимание, по его словам, уделяется подготовке специалистов высшей квалификации для отраслей, определяющих технологическое лидерство страны.

