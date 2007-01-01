Калужское предприятие выпускает фильтры для атомного флота России

Компания из посёлка Товарково уже более 50 лет выпускает фильтрационные системы — как для промышленности, так и для бытового применения. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша после посещения предприятия.

Предприятие играет важную роль в обеспечении атомного ледокольного флота России: его продукция входит в производственную цепочку этого стратегического направления. Кроме того, завод участвует в разработке нормативных документов для Росстандарта.

За полвека компания наладила сотрудничество с более чем 1500 организаций по всей стране, включая предприятия атомной энергетики, нефтегазовой отрасли, фармацевтики, микроэлектроники и космической промышленности.

Для проверки эффективности фильтров используются специальные тестовые загрязнители, в том числе так называемая «Аризонская пыль» — эталонный материал, применяемый во всём мире для испытаний фильтрационных систем.