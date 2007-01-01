Афиша Обнинск
Шапша побывал на заводе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.11, 15:00
В пятницу, 7 ноября, губернатор Калужской области побывал на предприятии по производству упаковки в поселке Товарково.

20% продукции там отправляют на экспорт.

- Наш регион выбрали для размещения второй производственной площадки, - прокомментировал глава региона. - И сейчас уже наращивают мощности, объемы производства. А также расширяют ассортимент продукции: после реализации планов развития завод сможет выпускать упаковку практически для всех секторов потребительского рынка. В том числе это расширит возможности кооперации с калужанами компаниями.

Шапша отметил высокую автоматизацию производства.

- С удивлением узнал, что и у нас, и в других странах, казалось бы, простейшая операция прикрепления ручек к пакету происходит вручную. Кстати, упаковка с новогодней тематикой уже ушла заказчикам. А на заводе уже вовсю выпускают продукцию у 8 Марта, - отметил глава региона.

