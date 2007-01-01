Афиша Обнинск
Калужские производители питания представили свою продукцию в Армении
Экономика и бизнес

Калужские производители питания представили свою продукцию в Армении

Дмитрий Ивьев
07.11, 11:44
Четыре предприятия Калужской области приняли участие в деловой миссии в Армении, организованной Центром поддержки экспорта при Агентстве развития бизнеса. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и было направлено на развитие экспортных поставок региональной продукции.

В ходе визита участники делегации встретились с торговым представителем России в Армении и руководителем представительства Российского экспортного центра. Кроме того, калужские предприниматели провели более 30 переговоров с местными компаниями, в ходе которых армянские партнёры продегустировали представленную продукцию.

Особый интерес у них вызвали полуфабрикаты, отвечающие современным требованиям - удобные в использовании и быстрые в приготовлении.

Центр поддержки экспорта продолжает помогать региональным предприятиям выходить на международные рынки: организует зарубежные миссии и готовит участников к выставкам.

калужская область
