Новый завод кабеленесущих систем открылся в Балабаново

6 ноября в Балабаново состоялось открытие нового завода по выпуску кабеленесущих систем. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Предприятие входит в крупную российскую компанию, которая уже эксплуатирует 10 производственных комплексов по всей стране. Инвестиции в калужский проект составили около 2 миллиардов рублей. На заводе запущено пять высокотехнологичных линий с высокой степенью автоматизации. Здесь будут выпускать системы для прокладки кабелей в энергетике, строительстве, на транспорте и в нефтегазовой отрасли.

Руководство завода планирует наладить сотрудничество с другими предприятиями региона.

Губернатор отметил, что Калужская область остаётся одним из лидеров по промышленному росту в России - за девять месяцев 2025 года объём производства вырос почти на 14%. По его словам, власти региона целенаправленно создают условия для запуска высокотехнологичных и импортозамещающих производств. Новое предприятие, по словам Шапши, принесёт дополнительные налоги в бюджет и станет точкой роста для развития территории.