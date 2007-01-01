Калужские власти ожидают превышение запланированного выпуска автомобилей

Власти Калужской области прогнозируют, что годовой выпуск автомобилей на местных предприятиях окажется выше ранее заявленного уровня в 120 тысяч единиц. Об этом сообщил 5 ноября губернатор региона Владислав Шапша в интервью ТАСС.

По его словам, задачи, обозначенные ещё в прошлом году, не только будут выполнены, но, вероятно, перевыполнены. Глава региона отметил, что особых трудностей с достижением этого результата не предвидится, поскольку партнёры ведут работу ответственно.

Шапша также подчеркнул, что калужские автопроизводители работают в стабильном режиме: предприятия функционируют в две смены при полной пятидневной рабочей неделе, без перебоев в производстве и сбыте. При этом он добавил, что, в отличие от некоторых других регионов, где из-за сложностей в отрасли переходят на четырёхдневку, в Калужской области автомобильные заводы загружены полностью и продолжают работать в штатном режиме.