Экономика и бизнес

Шапша провел в Москве заседание комиссии Госсовета по направлению «Кадры»

Дмитрий Ивьев
05.11, 15:05
0 298
Оно состоялось в среду, 5 ноября.

- Конструктивный диалог с участием представителей федеральной и региональной властей, МВД, работодателей, - рассказал губернатор Калужской области. - Сегодняшняя тема чувствительная для нашего общества - регулирование трудовой миграции. Теневая занятость, нагрузка на социальную инфраструктуру – эти и другие вызовы требуют скорейшего решения.

Шапша напомнил, что недавно президент подписал новую Концепцию государственной миграционной политики до 2030 года. На первый план в ней выходит обеспечение безопасности государства, социальной стабильности, правопорядка, защита традиционных духовно-нравственных ценностей.

По поручению Главы государства готовятся комплексные решения по изменению законодательства.

- На заседании особое внимание уделили анализу правовых аспектов, решению проблемных вопросов, - пояснил глава региона. - Обсудили, как на практике выстроено взаимодействие МВД, федеральных и региональных властей. Главное - обеспечить баланс между интересами экономики и безопасностью общества. В связи с этим важная тема - привлечение высококвалифицированных специалистов, разделяющих наши духовно-нравственные ценности.

калужская область
