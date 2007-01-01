Афиша Обнинск
Экономика и бизнес

Шапша поздравил известную вьетнамскую предпринимательницу

Дмитрий Ивьев
05.11, 08:36
0 518
Тхай Хыонг получила от президента России Владимира Путина Орден Дружбы.

4 ноября предпринимательницу наградили за большой вклад в укрепление российско-вьетнамского сотрудничества.

Тхай Хыонг возглавляет компанию, которая развивает молочное животноводство в Калужской области.

- Наращивает мощности животноводческий комплекс в Ульяновском округе. Еще одна ферма строится в Хвастовичах, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В Боровском округе запустили в работу крупный молокоперерабатывающий завод.

