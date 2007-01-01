В Калужской области оштрафовали предприятие за несвоевременную уплату экологического сбора

В субботу, 1 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о наложении штрафа на предприятие за просрочку оплаты экологического сбора.

Как установили в Росприроднадзоре, в 2024 году предприятие несвоевременно перечислило в бюджет более 1 300 000 тысяч рублей экологического сбора. Этот платеж обязателен для производителей, которые не утилизируют отходы от своей продукции самостоятельно.

— В мае предприятие привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере более четырёх миллионов рублей. Предприятие пыталось оспорить штраф в суде. Калужский районный суд, учитывая финансовое положение компании, уменьшил штраф до двух миллионов. Предприятие подало апелляцию по этому решению, - пояснили в пресс-службе судов.

Областной суд подтвердил правомерность решения и оставил штраф в размере двух миллионов рублей.