Главная Новости Экономика и бизнес В Калуге нашли забытые деньги ликвидированной компании
Экономика и бизнес

В Калуге нашли забытые деньги ликвидированной компании

Евгения Родионова
01.11, 17:00
В субботу, 1 ноября, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки по ликвидированным юридическим лицам, на счетах которых имеются невостребованные денежные средства.

По словам прокуратуры, одна из компаний Калуги была ликвидирована более пяти лет назад.

— На расчетном счёте юридического лица в банковской организации находились денежные средства на сумму 180 тысяч рублей. Учредитель организации не забрал деньги после прекращения деятельности, - пояснили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

