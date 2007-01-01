Власти заявили о рекордном урожае в Калужской области
В пятницу, 31 октября, статистику опубликовал губернатор Владислав Шапша.
Он сообщил о рекордном урожае кукурузы. В целом валовой сбор зерновых и зернобобовых культур увеличился на 17% - до 245 тыс. тонн.
По масличным культурам рост составил 138% - до 45 тыс. тонн.
Яблок в Калужской области планируют собрать более 5000 тонн.
Кормов для крупного рогатого скота собрано на 13% больше, чем в прошлом году.
Урожая картофеля и овощей остался на уровне прошлого года.
