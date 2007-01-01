Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Свиней стало больше в Калужской области
Экономика и бизнес

Свиней стало больше в Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.10, 16:28
0 256
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

За первые девять месяцев 2025 года сельское хозяйство показало рост - производство увеличилось на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно хорошо работают крупные сельхозпредприятия: их вклад вырос на 3%, сообщили 29 октября в Калугастате.

За это время в регионе произвели 106,8 тысяч тонн мяса (в живом весе), 464,6 тысячи тонн молока и 133,9 миллиона яиц - всё это больше, чем годом ранее. 

К концу сентября в хозяйствах области насчитывалось почти 247 тысяч голов крупного рогатого скота, из них 113,4 тысячи - коровы. Поголовье свиней составило 104,3 тысячи голов - это на 1,8 тысячи больше, чем в прошлом году. Также в регионе держат 27,7 тысячи овец и коз и почти 4,8 миллиона голов птицы.

Большую часть продукции производят именно сельхозпредприятия: они дают 95% всего молока, 93% мяса и 65% яиц в регионе.

К 1 октября 2025 года в области намолотили 239,5 тысячи тонн зерна (без учёта кукурузы) - это на 26,7% больше, чем годом ранее. Также собрано 85,5 тысячи тонн картофеля и почти 74 тысячи тонн овощей. При этом зерно в основном выращивают крупные хозяйства (91%), а картофель и овощи - в основном частные подворья (77% и 76% соответственно).

Новости по тегу
сельское хозяйство
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRtSXhxRC9KTjRObFZMbjIwUXhDeEE9PSIsInZhbHVlIjoiSEZaRXYyNXhjcnp1UThXNThUL1k5R2pWd3RxcVVKbUE3VTNzY3dvM1hHb1pNd3pzT0JGeDhoc2NJemRyWjdOSlMvV2xsdmNZK0hxUlpDdk4yQXZreGlhQmpRUlJOekNKL0RYRHFSNUFSTXdBVUt3TnpvemxQSVFOMm95d0dBb1JRR1h6ck5WOEwyREg0L25yTElGSlNpQzJIMWIyclI1ajluU2I5WGFHZlR1OFJRem04MHFNVk5iL3FxV25VdnhNVytJS1NySUJmekZvc0Y1WTR5VVFTcGhBdWJQRUVjdHpGS3lrWlhlNzN1cGlrOHF1aU5JVDB6WGhiTWMrNVhTaG9yOUFKNEgyWldnbkpDaEl4aEtSc05uTC95NjE1TjdoNFlaS1B2TzRDSzBMTytqRm40dW5ibzdHQVErWjR1azVnYVQ2Vko1ZTRXRHZYLzExRi80NzNzejZWQi9VdU92b005L1kzMWNQOXJpaU9mQWxmRW1ZK2ZDY0JQYnRqZlhjYmZDZk5rRXdoUktQbE03REprelloQ2Q0TXdvOXNURm9sRk5nTGJmYXF3ZXNXQW5pelBqZ2lQNXNQakRBZVlNYiIsIm1hYyI6IjE1NGE4NTRkZDY3MGNhNmU4NzE2NDJjZTc5YmFkY2RmM2Y4NjE5NmVjM2I1MjBiZjUzODlmMmU1NmY1NTNhY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjM5YjluNlF4Y0xncGpjWXMwc1AvOEE9PSIsInZhbHVlIjoiankwcDhMdzUzSjBURjlHVzY5NG5oSW9lR25WME02M0l5c0F5ZnU0Vk8ya1Jab2F1dWlGZFFwR0doNGg4VkFFcDBZbnNuK3hXU2RTZmNZMnNWdS9JdXIvbmxFZWlHbG9Ha1RMa21KMURLdDRMaC9UQ2I3RGx6UHR5VkxsOGRFWmVsTEh3NUNUditPT0J5NmlPRjJYVUI4ZlZQbDlrR2lPemJYeGh4M2JNa3lpeTA5am1mcHNvaGlQb1V6bzFEMWJHTEpFTUk2dEZlcUdtY2ttbTlmalJxenBxcFBXNWJJR2c5YzdITmd4MnRaVXpDVmZPNnJKTEtnRmJBa0xFN1hGWUhIUG5pVUlwL1k3WnBlVTYwTHNwWUdyT0VkMDQxQ1FCZU01WjBNeXN3QWdzbHJvMDgzYm04b2diRU94ZGJpZzhqZlpsRTZhcXdpYk4vbitaalZ3SSsvZXFxMkNudnhVL3NreFVZSzJscUFtbGpHZWJ1eERXOG1MUE5rM29vdDF1U3BKdGVZRjliekxnaGhnazJuc3ZoTFFydEhicWp6LzgrN0RIK1pKODlINk9tdkNPZUF0eWYxRG42ODJOQWZTR1JQSWQ0SmRBTE5ZelJPcUJoOURqd0U4WVBKQmdST1EvUlRZVFYyVVppV3RhVlFoUTQ2Rzk1NnphczhONE5ZNWVEWDRBOVRmK0xsVy9xblRBQ1BCZzZuZHpMcEVvTlp6U1pBY1VlcDF4UVluQk0yWlJOenVtSjZCOE1FV1VHYVZDczVHNEJHVjRTeVZURkJtbkdzQjNEeDUwSGkrTXJBSWpZclFuQkx6M0pJR2lSa21Gd1VXbVEzOW55Ui9ydmFVUyIsIm1hYyI6IjE5YzlmNWM3NmRkNDAxNDAwNGVmN2MzNzYwMjdjODQ0ZjA5NTQ1NmExYzgyMTRmZGEyYTMwMjgyODU0ODZjNzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+