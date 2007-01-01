Свиней стало больше в Калужской области

За первые девять месяцев 2025 года сельское хозяйство показало рост - производство увеличилось на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно хорошо работают крупные сельхозпредприятия: их вклад вырос на 3%, сообщили 29 октября в Калугастате.

За это время в регионе произвели 106,8 тысяч тонн мяса (в живом весе), 464,6 тысячи тонн молока и 133,9 миллиона яиц - всё это больше, чем годом ранее.

К концу сентября в хозяйствах области насчитывалось почти 247 тысяч голов крупного рогатого скота, из них 113,4 тысячи - коровы. Поголовье свиней составило 104,3 тысячи голов - это на 1,8 тысячи больше, чем в прошлом году. Также в регионе держат 27,7 тысячи овец и коз и почти 4,8 миллиона голов птицы.

Большую часть продукции производят именно сельхозпредприятия: они дают 95% всего молока, 93% мяса и 65% яиц в регионе.

К 1 октября 2025 года в области намолотили 239,5 тысячи тонн зерна (без учёта кукурузы) - это на 26,7% больше, чем годом ранее. Также собрано 85,5 тысячи тонн картофеля и почти 74 тысячи тонн овощей. При этом зерно в основном выращивают крупные хозяйства (91%), а картофель и овощи - в основном частные подворья (77% и 76% соответственно).