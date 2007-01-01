Афиша Обнинск
Экономика и бизнес

Шапша обсудил проблемы предпринимателей

Дмитрий Ивьев
29.10, 15:35
Губернатор Владислав Шапша провёл встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Анатолием Косинским, который занимает эту должность уже около года.

Косинский рассказал, что ежемесячно к нему поступает до десятка обращений от предпринимателей. Его команда помогает бизнесу в судах, при взаимодействии с надзорными органами, проводит правовое просвещение для малого и среднего бизнеса и участвует в экспертизе региональных законов, чтобы защитить интересы предпринимателей.

Особое внимание на встрече уделили острой проблеме нехватки кадров на предприятиях региональной промышленности и обсудили возможные пути её решения.

Также речь шла о реализации Национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года - инициативы, запущенной по поручению Президента РФ. В рамках этой модели запланировано около 250 мер по улучшению делового климата, включая региональный уровень. Калужская область поднялась на пятое место в стране по качеству инвестиционного климата. Сейчас власти региона вместе с омбудсменом разрабатывают «дорожную карту» конкретных шагов для дальнейшего улучшения условий ведения бизнеса.

