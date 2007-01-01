В Калугу приехала китайская делегация

27 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл встречу с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики.

Он сообщил, что между сторонами уже реализуется ряд совместных проектов, в частности завершается строительство цементного завода в Думиничском округе и ведётся работа по созданию промышленного парка строительных материалов. По его словам, старт новому проекту планируется дать уже в 2026 году - к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, и власти региона окажут для этого всестороннюю поддержку.

В рамках визита китайская делегация посетит площадки, где реализуются инвестиционные проекты с участием китайских партнёров, включая предприятия автокластера и производства электроники.

Губернатор также отметил, что во время встреч подробно рассказывали о возможностях Калужской области в инвестиционной, туристической и логистической сферах, а также обсуждали перспективы сотрудничества в таких направлениях, как фармацевтика и новые технологии. Он подчеркнул, что Китай уже является крупнейшим торговым партнёром региона, а за последние пять лет товарооборот между сторонами вырос более чем в полтора раза. Шапша выразил уверенность, что этот показатель будет и дальше расти.