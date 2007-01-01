Афиша Обнинск
Главная Новости Экономика и бизнес Бизнес готовится к изменениям в уплате налогов
Экономика и бизнес

Бизнес готовится к изменениям в уплате налогов

Дмитрий Ивьев
22.10, 10:24
0 535
Бизнес в Калужской области начал готовиться к грядущим изменениям в налоговом законодательстве. Уполномоченный по защите прав предпринимателей провёл рабочую встречу с представителями делового сообщества, на которой обсудили поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу с 1 января 2026 года, сообщили в правительстве региона.

Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 20% до 22%. Наибольшее влияние изменения окажут на малый бизнес: упрощённая и патентная системы налогообложения станут недоступны для большинства предпринимателей. Льготные режимы сохранятся лишь для микробизнеса с годовым оборотом не более 10 миллионов рублей.

Кроме того, с 2026 года отменяются льготы по страховым взносам на заработную плату, что дополнительно усилит финансовую нагрузку. По оценкам экспертов, совокупное бремя для малых предприятий - с учётом роста налогов, обязательных платежей и расходов на ведение бухгалтерского учёта - может увеличиться в 2-2,5 раза.

Несмотря на предстоящие трудности, участники встречи выразили готовность адаптироваться к новым условиям и заявили о намерении искать конструктивные пути для поддержания устойчивости бизнеса.

