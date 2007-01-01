Афиша Обнинск
Экономика и бизнес

В Обнинске расширили выпуск продукции для фармацевтической отрасли

Дмитрий Ивьев
20.10, 15:00
0 248
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 20 октября сообщил, что группа компаний «Обнинские Фильтры» запустила вторую производственную линию по выпуску фильтрующих элементов из стерилизующей мембраны - продукции, которую ранее в России не производили.

Эти фильтры играют ключевую роль в фармацевтическом производстве, обеспечивая высокую степень очистки и стерильности. Предприятие также выступает якорным участником регионального промышленного кластера микрофильтрационного оборудования и полимеров, в который входят шесть компаний. Кластер, созданный при поддержке региональных властей и Минпромторга РФ, в прошлом году был включён в федеральный реестр.

Шапша подчеркнул важную роль господдержки и напомнил, что президент России поставил задачу к 2030 году увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных разработок, в полтора раза.

Новости по тегу
калужская область
