В Обнинске расширили выпуск продукции для фармацевтической отрасли

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 20 октября сообщил, что группа компаний «Обнинские Фильтры» запустила вторую производственную линию по выпуску фильтрующих элементов из стерилизующей мембраны - продукции, которую ранее в России не производили.

Эти фильтры играют ключевую роль в фармацевтическом производстве, обеспечивая высокую степень очистки и стерильности. Предприятие также выступает якорным участником регионального промышленного кластера микрофильтрационного оборудования и полимеров, в который входят шесть компаний. Кластер, созданный при поддержке региональных властей и Минпромторга РФ, в прошлом году был включён в федеральный реестр.

Шапша подчеркнул важную роль господдержки и напомнил, что президент России поставил задачу к 2030 году увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных разработок, в полтора раза.