Экономика и бизнес На вовлечение заброшенных земель в сельхозоборот в Калужской области выделено 142 миллиона рублей
Экономика и бизнес

На вовлечение заброшенных земель в сельхозоборот в Калужской области выделено 142 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
17.10, 10:00
0 132
В 2025 году на подготовку земель, возвращаемых в сельскохозяйственный оборот, из областного бюджета направлено 142 миллиона рублей. Об этом сообщила 17 октября заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Эти средства предусмотрены в рамках региональной программы, цель которой - ввести в эксплуатацию 194 тысячи гектаров сельхозугодий к 2030 году. Уже освоено 85 млн рублей: деньги пошли на культуртехнические мероприятия на площади 4,04 тыс. га и известкование кислых почв на 2,11 тыс. га.

Возврат земель в оборот включает комплекс мер: агрохимические и эколого-токсикологические исследования почв, химическую мелиорацию, а также подготовку проектов межевания и кадастровые работы. Реализация этих шагов позволит повысить плодородие земель и расширить площади, используемые для сельского хозяйства.

Новости по тегу
калужская область
Партнёрские новости
