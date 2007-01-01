Афиша Обнинск
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области изменили судебную практику по защите предпринимателей
Экономика и бизнес

В Калужской области изменили судебную практику по защите предпринимателей

Дмитрий Ивьев
15.10, 10:00
В Калужской области произошли важные изменения в правоприменительной практике, касающейся административной ответственности предпринимателей за использование труда иностранных граждан. Об этом сообщает 15 октября Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Ранее суды автоматически привлекали бизнес к ответственности по статье 18.17 КоАП РФ (штрафы от 800 тыс. до 1 млн рублей), если в ЕГРЮЛ у компании значились коды ОКВЭД, относящиеся к сферам, где запрещено привлекать мигрантов, - даже при отсутствии доказательств фактического задействования иностранцев в этих видах деятельности.

Теперь кассационная инстанция поддержала позицию уполномоченного: наличие определённых видов экономической деятельности в учредительных документах само по себе не свидетельствует о реальном использовании труда мигрантов в запрещённых отраслях.

В результате этого решения 11 дел были возвращены в районные суды для повторного рассмотрения. По шести из них уже вынесены новые решения - в пользу предпринимателей. В ближайшее время кассационный суд рассмотрит ещё пять аналогичных дел, и ожидается, что они также будут решены в интересах бизнеса.

калужская область
