Калужское хозяйство собрало рекордный урожай кукурузы под силос

Одно из предприятий региона собрало рекордный урожай кукурузы, которая пойдет на силос, рассказал глава Минсельхоза Александр Ефремов.

Предприятие благодаря опыту, науке и успешному партнерству собрали по 470 центнеров кукурузы с гектара. Всего же с 250 га специалисты собрали 11 700 тонн высококачественного силоса, предназначенного для крупного рогатого скота молочного направления. Добиться таких результатов предприятию удалось благодаря точному соблюдению агротехнических сроков, применению эффективной схемы защиты растений от партнеров и грамотной селекции.

По его словам, это новый уровень для предприятия.