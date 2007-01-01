Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужское хозяйство собрало рекордный урожай кукурузы под силос
Экономика и бизнес

Калужское хозяйство собрало рекордный урожай кукурузы под силос

Дмитрий Ивьев
14.10, 12:41
0 294
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Одно из предприятий региона собрало рекордный урожай кукурузы, которая пойдет на силос, рассказал глава Минсельхоза Александр Ефремов.

Предприятие благодаря опыту, науке и успешному партнерству собрали по 470 центнеров кукурузы с гектара. Всего же с 250 га специалисты собрали 11 700 тонн высококачественного силоса, предназначенного для крупного рогатого скота молочного направления. Добиться таких результатов предприятию удалось благодаря точному соблюдению агротехнических сроков, применению эффективной схемы защиты растений от партнеров и грамотной селекции.

По его словам, это новый уровень для предприятия.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBwbTl2NytOUHB1RjFlbk9LQU5BR0E9PSIsInZhbHVlIjoiZWkwalVkY2t3dHo3bmwvRUVqUFFHUnh0TzNEL3Q4d0R3OE1pNUFNd3BXL3VIYTExdWxtdERKcFJjVitySjZ3T0tDNTFXQWdqSGdCSTY5aXNTUDBScHpnWnZEQU9vOUN1SCtVMFhyeFlpeHpuRGZUKzlhU0tROUNQemRpWm14K0JFV0RsZUlDc1RMS3cvazI2a0svNjc0cFp4WHI0aml3R0FZUjFyOVF3S3lRZE1ZRlVBRWZVeDcxYWwvbzRRbkQyN0xJbHFkVWF0TS92OStqQWYyQU5nNng4RTNhdHFmZFMvcE0vMmJaOUI3OWZGZzFzZUtURUxqekdZaUphMUFKemJHYXlZZ0t4Q25Zay9PSWdiaHBnQUJXT2UzbXl0UzdMZ1d2ZFpTOHRXb1RHSDRvWG8rOU14NEdCVFVxRGU1YmN1ellZTHNOUFY3dnFtb2R2c1EvZ1JXUUpETkZwSkVYNHA5bHZsQ0JYcmhCTVRiNHZDT1hvbDJWcEtHYUp3OTBPT3RJUzg4cEQyTTdMWVJXcFdxVEpFY1luSmdFMy9kZzViMXNpMERxL3QzL01ZQ3BUamE3YjlGbFZZWEJPT1p3dSIsIm1hYyI6IjFhNDM1MjJlZGYyNzkxZGFlZDViOWRmMTAzMGE3MTEzNzVkMjgwOWZiZWQzZDZhYzlkYzQzZWViNmIxNWE4MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhQRFR2emdDa2tUb3FTQ2pKMFhBZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiUVAxc1h1aFllb203dlBseFVsWFo2TkZOazQzTTMvOTk3VFNoSDVNOW5xcEV4TWF2ajk4ZDZFZzA2TVp4SHB0dEtwcURpWDRGQ2I4RTJ4Zno0eFFOSmpyQzJORkhBQm93eVNNVUpxUlhZQUlHL2V1dWRSbEh5M2hPeDEzNnpaem5DWmJPTGdvY2RGT2UxUy9yUzJmb1NRbHhWdXlUTjE4Rzg0WTlrcXNvM2dkNmdiaHF4VDdMUGtmb0ZMandOSTFRTmxUY3FZRkY3bXNRWTdnNW9zRXFXSXk5OTQ2b1I2SnpUZ0N2Y2Z6Y0RTaTR0SyszZ1hIZ2VxQmZNMjQvMW91NXk4M0plZWZoa0dNa0twWEYzcVR3RFV2ZHE1YWdDOU5CWi9HTU5TN1N6RjRyYWx0OUVnM2tHSDVwcWY3ajF3STdmSnJMWUdVckVrWTRvKy95QnNaQnlUQTlITUNRZ3BQWFlIY3VJaU9kaW5QWlVsSXRDd3MyVXA0ZXhKeWlSQURUeHkxbTltL0pJanEwYkVJL09FWGJkU1NrOHR5aGxRdlVuS2loNXhxQjNkbVJqZHpEN2ZUUXpMRzQxWkVvMXYyTTJnOGN4WUNXYmJlZHdtZnQ3VE1ESUs2cVZlb0hwSVBhQ1NpQVdyWUdJNjZNK29tcE1wTzJXK0NLZWxVRHlxcEJoeUc1U2NwbGQ4SkdkamVjQUxWcy8xM1paMnczSXRlWWtrRzdRdmRQaHlJdFI3TVk0cjNLeG5aSUJDTldIbHBtMmZWR3NsNzZZMTdUZkN1OEVqYnFYUUIzLzNOYVd3azNjNUhGeTVNWUVDVUczN1JDN0NyTzFoa09iWS80a0NyYiIsIm1hYyI6ImNkZmZjZjQzNGM5NzFlMGQ1NmJiNTBjNGU3ODQxMGIzOTM5Njc3MTRjMDkwMTUxYTczMjU4NDM2ZjYzZWE0NjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+