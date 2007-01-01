Владислав Шапша поделился деталями проекта бюджета региона на ближайшие три года

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что власти региона завершают подготовку проекта областного бюджета на 2026 год и последующие три года. Общий объём доходов планируется на уровне 112,2 миллиарда рублей, что на 3% больше, чем в текущем году.

Большая часть расходов - 62% - будет направлена на социальную сферу. В числе приоритетных проектов - строительство новых школ в Калуге и Сухиничах, создание модульного бассейна в Юхнове, завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Козельске, возведение новых больничных корпусов в Людиново и Козельске, а также реставрация исторического Каменного моста в Калуге.

Особое внимание будет уделено развитию сельских территорий: на соответствующую программу выделят более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, средства, освободившиеся после списания задолженности по бюджетным кредитам, направят на расселение аварийного жилья и замену изношенных коммунальных сетей.

Шапша отметил, что основные параметры бюджета уже согласованы, но впереди ещё значительная работа - в том числе с федеральным центром и депутатами Законодательного собрания. По его словам, регион полностью выполнит все социальные обязательства перед жителями и продолжит инвестировать в технологическое развитие и модернизацию инфраструктуры.