Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Владислав Шапша поделился деталями проекта бюджета региона на ближайшие три года
Экономика и бизнес

Владислав Шапша поделился деталями проекта бюджета региона на ближайшие три года

Дмитрий Ивьев
14.10, 11:00
0 305
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что власти региона завершают подготовку проекта областного бюджета на 2026 год и последующие три года. Общий объём доходов планируется на уровне 112,2 миллиарда рублей, что на 3% больше, чем в текущем году.

Большая часть расходов - 62% - будет направлена на социальную сферу. В числе приоритетных проектов - строительство новых школ в Калуге и Сухиничах, создание модульного бассейна в Юхнове, завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Козельске, возведение новых больничных корпусов в Людиново и Козельске, а также реставрация исторического Каменного моста в Калуге.

Особое внимание будет уделено развитию сельских территорий: на соответствующую программу выделят более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, средства, освободившиеся после списания задолженности по бюджетным кредитам, направят на расселение аварийного жилья и замену изношенных коммунальных сетей.

Шапша отметил, что основные параметры бюджета уже согласованы, но впереди ещё значительная работа - в том числе с федеральным центром и депутатами Законодательного собрания. По его словам, регион полностью выполнит все социальные обязательства перед жителями и продолжит инвестировать в технологическое развитие и модернизацию инфраструктуры.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdGUGFtaGZIdndpeFJYdlluTDUxVlE9PSIsInZhbHVlIjoiekRUcUtLKzJVSlJJUWVGdnNMaWpwalVwRm54OGFkY0k2bWVzSW81OUwwd3JoODUzRURKV3NLWFBTQk5KZ2pBZms3dWlHaUpaMUVTandzWURpVzdMcjkzOTFzc09NZ21pV003TlFzRTR5NGN0dTFZeDdxNGFZVW9RNVhWV1BTcm5xOVdOcDFQREZYeHlvZWFaR0dRLzdkSFBUWVc4eHBnd0JIeXUydVFITExnRXVMdFkwVFRYT2tSclZHcFhrb3Qxa3J4cm1LcEIyQXpzQ0NpUk96YmdGeXJKQWdBWUc2VlFKR05rei9pOERSMWZ3K09DR1BCeHZXbk9MUytwZDZMMnI1YWhWUi90YVhQSFh2K1ZFdEliRnV2ZmpXcG5IY21RZUE2RitRZ21Ibzc0QlY3TDVLNDJOMzNFQmt2YXFjZlczRWE5K0NraDgyRDNQbExYWS8vamMyVHZ6dFpPVktWd2h4emlyM0VuTkV6Sk9NTUNyQ0x6ekR3ZG9UOU5JamdCQTRsbm9LR2FxK2VHZDhsWXN5RTBaOWN6Zmh4bDRFbmEzQkFKSDlWQnNHZVl4TXhDVU9wR2RGeTlndmU5QmJtVCIsIm1hYyI6IjAzMGQ4YmEyMGFjZjRhNTdhNGRkODQ1MjhjNjk0YWNhODVlMjllNjI5ZjA3MGZhZmYwZjdjMTE0MmNjNzZmYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFUZThkZDFoMGVsdHJnTnBrODVlRWc9PSIsInZhbHVlIjoiWm5lYXpDQm16ak85a1NJQXNTYklPOUVEckczNjc5SEZpcFcxNzRIa2VtK2ZLUHFHU1lWR3FrdEdURWthbkc0NTF5blUvVDdrYjZiMnF5eXd5MUxvMHErOWpoSy84aXBxL3Qrb1hVUFFyeWs2SFpBbDB3cXgxVTZ3bmJLTHFiSW5HUlFNc3RZQnlpZDhGYmVaeWxmTEF0b1BKT2lvTktqU0RqRml5UnlpbERRbGJFQnErekRobS9CeXhCSVlMdUxlR0VoMlFlL2UyV3d0ZWFlSUxxcFJpUksyQVB2M2Y2ZVhnVGtEejByU3BpQzZMeGxNMmw3TnVvZHBYVEQxbVRJa3VZN0RuRzdIWjFmMzVBTTV5azBuenBsUTdQdXdSRTF4UnZ2WkFwWHk1Z2tiOHFnMDNoMjNKdGhaNVlMdFQ4cE9jMkQxZVI4QXF4c0xrb0cySHVqbTJPSk4zL0VvdEUwVTdqeWNQUjRqYmVhV2svanZEQ1RIQVdmT01TK0syM3NqZm9WQ0g4WXNrYW15MHAwN1ptY3lKQzZ4aWZzTUhlT08vZytsK2tOb1NrVmxTL1p5RkI0ZWFrYlpuRmtmbmx0Z2x1L1hjeko0YmRQRmphbEI0UXhGVWxIRVlUbHJnZTJITmpPZ29EZ3ZNaEd0VE5kNE1idTAyV0QvdEt1eTgrQ3JiMWIrMmZPRG84TjArVHRKRFVPQU93Z1ZlblRyUkRRL1BwV0MyOEwxVVBKT0xzRkt4RDBIckRPQWxPTXgwM2FsWWZMR1V3cUcrdTV1cmF6YmZpWlNtZDQwM1p4dWNwcndYeUNleWVybWNEZkZlb0t4dUQrNVdhTGorbEE0TnU1dyIsIm1hYyI6ImExYjk5YmQ3YTgxM2FlNWU1NjcwYTA0ZTljNjcyOTcwYzA2OTA0OThlMTZhZjc0ODhhZTJhNDE2N2U1YzljMDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+