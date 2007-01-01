Калужские предприятия получат государственные гранты на развитие инноваций
Губернатор Владислав Шапша сообщил 11 октября, в субботу, что , правительство региона поддержит два перспективных промышленных проекта
Людиновский тепловозостроительный завод получит 500 миллионов рублей на создание нового маневрового локомотива.
Еще 250 миллионов рублей выделят Калужскому заводу автомобильного электрооборудования для разработки инновационной системы стеклоочистки с бесступенчатой регулировкой скорости.
Финансирование будет направлено на разработку и освоение новой продукции предприятиями региона.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь