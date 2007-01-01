Афиша Обнинск
Экономика и бизнес

Калужские предприятия получат государственные гранты на развитие инноваций

Губернатор Владислав Шапша сообщил 11 октября, в субботу, что , правительство региона поддержит два перспективных промышленных проекта
Михаил Тырин
11.10, 15:34
0 318
Людиновский тепловозостроительный завод получит 500 миллионов рублей на создание нового маневрового локомотива.

Еще 250 миллионов рублей выделят Калужскому заводу автомобильного электрооборудования для разработки инновационной системы стеклоочистки с бесступенчатой регулировкой скорости.

Финансирование будет направлено на разработку и освоение новой продукции предприятиями региона.

