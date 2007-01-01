В Калужской области усилили борьбу с дроблением госконтрактов

В Калужской области за последние два года активизировали контроль за соблюдением законодательства о госзакупках. По информации уполномоченного по правам предпринимателей региона Анатолия Косинского, региональная прокуратура с 2023 по 2025 год подала 27 исков о признании государственных контрактов недействительными из-за признаков дробления закупок.

Под дроблением понимается схема, при которой заказчики намеренно разбивают крупные закупки на мелкие, чтобы избежать конкурентных процедур и заключить договоры напрямую с единственным поставщиком. Суды признают такие контракты ничтожными, поскольку они нарушают закон. При этом применяется механизм односторонней реституции: средства возвращаются только заказчику, а исполнители - предприниматели - несут убытки.

Как сообщили в аппарате регионального омбудсмена, из 27 исков 23 были поданы против муниципальных заказчиков, по два - против областных и федеральных.

По состоянию на 19 сентября суды рассмотрели 15 дел: 12 исков удовлетворили, по трём отказали. В результате 12 предпринимателей уже потеряли 18 408 800 рублей. Ещё 12 бизнесменов находятся под угрозой аналогичных финансовых потерь - окончательные суммы станут известны после завершения оставшихся судебных процессов.