Экономика и бизнес

В Калужской области выросло производство сельхозпродукции

Дмитрий Ивьев
29.09, 14:06
0 241
По итогам восьми месяцев года рост составил 0,3% по сравнению с январем-августом 2024 года. Об этом 29 сентября сообщили в Калугастате.

Скота и птицы на убой произведено 95,7 тыс. тонн, молока – 412,4 тыс. тонн, яиц – 119,2 млн штук. По всем категориям отмечен рост.

На конец августа в хозяйствах имелось поголовья: крупного рогатого скота – 247,1 тыс. голов, из него коров – 111,8 тыс. голов. Поголовье свиней составило 100,3 тыс. голов, овец и коз – 28,6 тыс. голов, птицы – 5 млн голов.

На 1 сентября намолочено 111,5 тыс. тонн зерна, выкопано 54,2 тыс. тонн картофеля, собрано 54,4 тыс. тонн овощей.

Новости по тегу
экономика
Партнёрские новости
