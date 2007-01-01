В Калугу приехала делегация из Конго

В среду, 24 сентября, губернатор Владислав Шапша встретился с министром социальных вопросов, гуманитарной деятельности и национальной солидарности Демократической Республики Конго Натали Азизой Мунана.

Делегация ДРК в эти дни находится с официальным визитом в нашей области. В ее составе также представители парламента и некоммерческой организации африканского государства. Это их первый визит в регион.

- С Демократической Республикой Конго готовы расширять взаимодействие по многим направлениям, в том числе в медицине, сельском хозяйстве, бизнесе, - подчеркнул Шапша. - Иностранные коллеги уже посетили Агентство развития бизнеса, где узнали все о работе наших компаний-экспортеров. Побывали в ряде компаний и соцучреждений.

По словам губернатора, много перспектив в культурном взаимодействии. Этим летом впервые в Калуге прошел фестиваль африканской культуры «АфроФест», организованный АНО «Дом Африки» и общественной организацией «Мост дружбы» при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства области. Участие в нем принимали творческие деятели из ДРК.

- Большие возможности взаимодействия в сфере образования. В наших вузах учится много иностранных студентов, - заявил также глава региона. - Из Демократической Республики Конго пока только два. Предложил Госпоже Министру расширить практику. В программе делегации встреча с ректором и студентами КГУ. Хороший способ укрепления дружеских отношений между нашими государствами.