В Калуге обсудили налоги для бизнеса
Экономика и бизнес

В Калуге обсудили налоги для бизнеса

Дмитрий Ивьев
24.09, 13:06
1 502
Губернатор Владислав Шапша в среду, 24 сентября, провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области с Андреем Ламакиным.

В прошлом году доходы консолидированного бюджета региона превысили 127 млрд рублей.

- Внушительная цифра - рекорд для нашей области, - заявил губернатор. - Значительно выросли поступления в федеральный бюджет. Это результат большого совместного труда предприятий, населения, налоговых органов. В этом году сохраняем положительную динамику. По итогам 8 месяцев собственные доходы бюджета выросли на 15,2% к тому же периоду прошлого года. Основные источники - налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. Это говорит о том, что бизнес развивается, растёт, стабильно выплачивает налоги.

Шапша напомнил, что сейчас формируется региональный бюджет на следующие три года.

- Главные приоритеты в нём - это полное и своевременное обеспечение социальных расходов, - заявил губернатор.

Партнёрские новости
