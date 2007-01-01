Афиша Обнинск
Экономика и бизнес

Сельское хозяйство Калужской области улучшило показатели

Дмитрий Ивьев
22.09, 15:03
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об успехах в развитии сельского хозяйства региона. По его данным, за семь месяцев текущего года объём валовой продукции аграрного сектора достиг почти 47 миллиардов рублей, что обеспечило рост на 1,6% по сравнению с предыдущим периодом.

Производство скота и птицы увеличилось более чем на 11%, выпуск яиц — на 5%, а производство молока выросло почти на 7%. Особое внимание глава региона уделил достижениям в молочном животноводстве: Калужская область заняла лидирующие позиции в стране по этому направлению. Средний годовой надой на одну корову составил 10 тонн, а общий валовый надой молока в этом году, как ожидается, впервые превысит 600 тысяч тонн.

Аграрии также демонстрируют высокие результаты: план по освоению пашни уже перевыполнен, а урожай масличных культур впервые превысил 40 тысяч тонн - рост составил 37%. В сфере овощеводства закрытого грунта регион поднялся на пятое место в России по объёмам производства.

Развивается в регионе и рыбоводство: им сейчас занимаются в 17 районах. Только за первое полугодие фермеры вырастили 375 тонн молоди лососевых пород рыб.

Шапша отметил, что Калужская область существенно укрепила свои позиции в сельскохозяйственном производстве. Это стало возможным благодаря государственной поддержке, профессионализму работников агропромышленного комплекса и системной работе по выполнению задач, поставленных Президентом РФ. Регион активно наращивает объёмы и повышает качество выпускаемой продукции, способствуя продовольственной безопасности страны. Помимо этого, продолжается открытие новых сельхозпредприятий и подготовка квалифицированных кадров для АПК.

Новости по тегу
калужская область
