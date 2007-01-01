Афиша Обнинск
Экономика и бизнес

Калужская область поднялась на пятое место в Национальном рейтинге инвестклимата

Дмитрий Ивьев
22.09, 10:00
Это стало результатом системной работы по привлечению инвестиций и улучшению деловой среды, отметил на днях губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, за последний год к Клубу инвесторов Калужской области присоединилось около 20 новых компаний, общая стоимость проектов которых превышает 80 миллиардов рублей. Среди новичков - предприятия, специализирующиеся на производстве оборудования, автокомпонентов, сельскохозяйственной продукции, а также проекты в сфере туризма.

Шапша подчеркнул, что рост интереса со стороны инвесторов свидетельствует о высоком уровне доверия к региону и является результатом слаженной работы так называемой «команды развития». По его словам, все возникающие у бизнеса вопросы решаются оперативно: профильные специалисты из экономического блока оказывают консультационную поддержку, сопровождают проекты и помогают устранять административные барьеры.

Шапша также отметил, что в текущем году Калужская область занимает первое место среди субъектов Центрального федерального округа и шестое - по всей России - по объёмам инвестиций в основной капитал. Успешная динамика позволила региону улучшить свои позиции в Национальном рейтинге инвестклимата, поднявшись на пятую строчку.

Губернатор напомнил, что реализация новых проектов будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, включая местные.

Новости по тегу
калужская область
