В Калужской области открылся селекционный центр молочного животноводства

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 18 сентября сообщил о запуске нового этапа в развитии агропромышленного комплекса региона - в Малоярославецком районе начал работу научно-производственный селекционный центр молочного животноводства, первого в России подобного масштаба.

На территорию центра уже доставлена первая партия племенных бычков. Проект призван внедрить передовые достижения генетики и селекции в практику сельхозпроизводства, обеспечивая не только калужские, но и хозяйства других регионов высококачественным генетическим материалом.

Реализация проекта позволит повысить продуктивность дойных стад, увеличить объёмы производства молока, привлечь инвестиции в агробизнес и усилить продовольственную безопасность страны.

Центр назван в честь Тенгиза Джапаридзе - выдающегося специалиста в области племенного дела, долгие годы возглавлявшего племенную службу СССР.

Как отметил Шапша, развитие агронауки и цифровых технологий - один из приоритетов регионального АПК. Новый центр станет важным шагом на пути к достижению цели - производству одного миллиона тонн молока в год - и укрепит лидерские позиции Калужской области в молочном животноводстве России.