Почему денег всегда не хватает и как начать их приумножать

Каждый месяц мы оплачиваем множество счетов и покупок – от коммунальных платежей до подписок, от продуктов до лекарств. Но задумывались ли вы, какие траты действительно необходимы, а без чего вполне можно было бы обойтись? В этой статье рассказываем, как настроить личные финансы и начать копить, даже если раньше у вас не получалось.

Отбрасываем лишнее

Давайте представим среднего жителя Калуги с доходом около 70 тысяч рублей в месяц. Это, например, 30-летний специалист, живущий в небольшой квартире, работающий в офисе. Его расходы за месяц могут выглядеть так:

Аренда жилья: 20 000 рублей,

Коммунальные услуги: 5500 рублей,

Мобильная связь и интернет: 1000 рублей,

Продукты: 18 000 рублей,

Общественный транспорт, такси, каршеринг: 3 500 рублей,

Бизнес-ланчи, кофе: 4 000 рублей,

Подписки (музыка, кино, фитнес): 1 500 рублей,

Одежда: 3 000 рублей,

Развлечения (кино, рестораны): 6 000 рублей,

Медицина: 1 500 рублей

Прочие мелкие траты (сладости у кассы, газировка и т.п): 3 000 рублей.

Итого: около 67 000 рублей. Остаётся всего три тысячи рублей – и это при условии, что не было непредвиденных расходов, таких, как ремонт техники или срочные поездки.

На первый взгляд, все траты кажутся оправданными. Аренда, коммуналка, продукты – обязательные расходы. Но есть и такие статьи, от которых можно спокойно отказаться, и даже не почувствовать. Например, отписаться от ненужных сервисов, а обедать в кафе не каждый раз, а в половине случаев.

Расходы у разных людей будут, конечно, отличаться. Но проблема у большинства людей одна – и она не в том, что они тратят слишком много, а в том, что не контролируют свои расходы и деньги утекают непонятно куда.

Копим с умом

Многие думают: «Сначала потрачу, а что останется – то и отложу». Но на практике остаётся либо очень мало, либо ничего. И здесь не обойтись без переоценки бюджета. Сначала нужно понять, все ли, на что вы тратите деньги, вам действительно необходимо. А затем можно начинать копить.

Даже если вы будете откладываете всего 5-10% от дохода (в нашем примере – 4 000-8 000 рублей), за год соберется сумма от 48 до 96 тысяч. На эти деньги можно купить ноутбук или смартфон, сделать косметический ремонт в квартире или оплатить обучение в автошколе. Какой же вариант для накоплений выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос мы проконсультировались с экспертами из ВТБ.

Вариант номер 1. Накопительный счет

Этот инструмент подойдет тем, кто хочет копить деньги, получать доход, но при этом свободно распоряжаться средствами. Открыть такой счет можно в приложении банка, его обслуживание, как правило, бесплатно. Вы сами решаете сколько денег внести и снять, проценты будут начисляться на минимальный ежемесячный или ежедневный остаток. Да, доход будет ниже, чем по вкладу, зато деньги всегда под рукой. И как же будет приятно увидеть кругленькую сумму на счете, к примеру, через год. Для удобства можно настроить автоматическое перечисление суммы с основной карты на накопительный счет в день зарплаты и даже не думать о том, как деньги сами себя приумножают.

Вариант номер 2. Вклад

Вклад отличается о накопительного счета тем, что у него есть срок – положить деньги на депозит в банк можно на период от двух месяцев до трех лет. Чтобы определиться, какой именно вклад вам подойдет, нужно поставить себе цель. Например, вы хотите, чтобы через два года у вас была сумма, которой хватит на оплату первых лет образования для ребенка. Расчеты можно делать прямо на сайте банка, для этого есть специальные онлайн-калькуляторы. Максимальный процент вы можете получить по продуктам, которые не предполагают досрочного снятия и внесения средств. Если все-таки вам хочется довносить или снимать часть денег, нужно предусмотреть такую возможность заранее.

Чтобы не ошибиться с выбором, лучше изучить всю информацию по вкладам на сайте или в офисе банка. Возможно, вы решите поставить себе не одну, а две или три цели с разными сроками, и открыть под каждую отдельный депозит. Деньги на вкладах застрахованы, и в случае, если с банком что-то случится, вам вернут до 1,4 млн рублей в каждом из них.

Вариант номер 3. Программа долгосрочных сбережений (ПДС)

Ключевое слово здесь – долгосрочные, потому что всю сумму с учетом накоплений можно будет получить единовременно только через 15 лет. Когда мужчине исполнится 60, а женщине 55 лет, они могут назначить себе периодические выплаты. То есть, практически платить себе дополнительную пенсию. Государство софинансирует взносы участников программы – можно получить до 360 тысяч рублей за 10 лет. Есть и другие слагаемые дохода – это налоговый вычет и прибыль от инвестиционной деятельности пенсионного фонда-оператора программы. Деньги на счете ПДС застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

Как начать копить