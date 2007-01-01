Афиша Обнинск
Новость дня Экономика и бизнес

Калужане хранят в банках 328 миллиардов рублей

Дмитрий Ивьев
17.09, 09:21
1 415
Такие данные зафиксированы на 1 августа нынешнего года, сообщили 17 сентября в региональном отделении Банка России.

Приток средств населения в банки продолжился, в том числе из-за того, что вкладчики стремились зафиксировать доходность в условиях снижения депозитных ставок, говорится в докладе банкиров.

– Несмотря на некоторое снижение процентных ставок по депозитам, калужане продолжают открывать как краткосрочные, так и долгосрочные рублевые вклады, - рассказала заместитель управляющего калужским отделением Банка России Алла Шпак. - По данным на 1 августа 2025 года калужане хранили на срочных вкладах и текущих счетах в банках почти 328 млрд рублей. Это на 23,7% больше, чем год назад.

В Центробанке отмечают, что сейчас по-прежнему выгодно сберегать и лучше подождать с кредитами.

Годовая инфляция в целом по стране находится в районе 9%, Банк России ожидает, что она вернется к 4% в 2026 году. При этом многие банки предлагают по вкладам порядка 16-17% годовых.

