Эксперты лифтовой индустрии поделятся опытом с калужскими студентами

19 сентября в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдёт образовательное мероприятие «Лифты. Инженерный стендап», в рамках которого студенты кафедры МК9 «Подъёмно-транспортные системы» смогут пообщаться с топ-специалистами и руководителями ведущих компаний лифтовой индустрии России.

В мероприятии также примут участие преподаватели кафедры «Механизация, автоматизация и роботизация строительства» НИУ МГСУ.

Эксперты расскажут о современных технологиях, карьерных возможностях и особенностях работы в этой сфере промышленности.

Организаторы отмечают, что главная цель события - повысить интерес молодёжи к лифтовой индустрии и привлечь в отрасль новых специалистов. Дефицит инженеров в области подъёмно-транспортных систем в России превышает 135 тысяч человек, особенно остро не хватает квалифицированных конструкторов и разработчиков.