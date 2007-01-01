Владислав Шапша ответил на вопросы предпринимателей во время бизнес-завтрака

16 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл бизнес-завтрак с представителями регионального предпринимательства в здании Торгово-промышленной палаты. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, направленного на обсуждение актуальных вопросов и поиска решений для развития бизнеса.

В ходе встречи руководители компаний подняли ряд тем, касающихся государственной поддержки. Так, представители IT-компании поинтересовались, будут ли сохранены налоговые льготы для отрасли в 2026 году. Компания отметила, что благодаря действующим мерам поддержки ей удалось вдвое увеличить объёмы производства и запустить новые проекты. Глава региона сообщил, что власти планируют продлить льготный режим для IT-сферы.

Шапша также рассказал, что одна из целей таких встреч - стимулирование локализации производств. В частности, он отметил перспективы в автопроме.

По итогам дискуссии губернатор поручил профильным ведомствам проработать возможность внедрения офсетных контрактов. Предпринимателям напомнили о возможностях подготовки квалифицированных кадров в технопарке профессионального образования, а также о мерах поддержки в рамках национального проекта «Кадры».

Кроме того, глава региона сообщил, что в ближайшее время состоится итоговое заседание комиссии по развитию предпринимательства, на которое пригласил бизнесменов направить свои предложения, чтобы интересы региональных компаний были максимально учтены при формировании дальнейшей политики.