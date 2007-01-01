Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Владислав Шапша ответил на вопросы предпринимателей во время бизнес-завтрака
Экономика и бизнес

Владислав Шапша ответил на вопросы предпринимателей во время бизнес-завтрака

Дмитрий Ивьев
16.09, 14:32
0 433
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

16 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл бизнес-завтрак с представителями регионального предпринимательства в здании Торгово-промышленной палаты. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, направленного на обсуждение актуальных вопросов и поиска решений для развития бизнеса.

В ходе встречи руководители компаний подняли ряд тем, касающихся государственной поддержки. Так, представители IT-компании поинтересовались, будут ли сохранены налоговые льготы для отрасли в 2026 году. Компания отметила, что благодаря действующим мерам поддержки ей удалось вдвое увеличить объёмы производства и запустить новые проекты. Глава региона сообщил, что власти планируют продлить льготный режим для IT-сферы.

Шапша также рассказал, что одна из целей таких встреч - стимулирование локализации производств. В частности, он отметил перспективы в автопроме.

По итогам дискуссии губернатор поручил профильным ведомствам проработать возможность внедрения офсетных контрактов. Предпринимателям напомнили о возможностях подготовки квалифицированных кадров в технопарке профессионального образования, а также о мерах поддержки в рамках национального проекта «Кадры».

Кроме того, глава региона сообщил, что в ближайшее время состоится итоговое заседание комиссии по развитию предпринимательства, на которое пригласил бизнесменов направить свои предложения, чтобы интересы региональных компаний были максимально учтены при формировании дальнейшей политики.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVCaDgwUkdEa25VbkFPRVh6TDJxdUE9PSIsInZhbHVlIjoiRm13Z2xhYzdLUGRIRC82QzVuU3NuVEVnRUkvdVBSbXRvb1Vob3R5Wkgzb3gzb1U5K0NqbEJlekt5bTlTWlZheUtMZ1Z5bllLMEk4aHRpMElEWGYyY1FuSUlXdkphWUhqMGxvdXZzRkdGK1JxWGJ1TUFBYlZ6bm5TRXJDdFFyTU5Cb05BWUJpKzFaRnd6QXkxL3hBc3RHUm1FaHZwVmxHSXlYUE0vWDdvUlZ1a09BbEsybE5CUVNkdVlRR3J2MVhZNmRtMjNVSUkyblluT1Uwa1NPQ0tRUjBkN2FLM0o1Yk9BRU5DRmRqU3cvRXpYWmY4QW03aDlCaWJpOS9MYTg5ZmJ5clZwazlVdTRwVDNDZ05vY2Zyc09pRDkzQ0pFT2Z5ZnFSTTl2VnBJMUY1MGxrc1pHOS9QblREWVJDc2dxUVNmcGlVaWRRZ25WNkhLY0l0VjlGZ0FJb1RpaDFJcDByRWowS3BKTnZKZllFOGgwUzE0VEZvMGd0dVdJKzZ3MTc5QWFUSVYrUzFxY2RzZnEwMG1aTTRkR3BSM1BFYmNKZmdkY1dqdmM1UUIyWXlqb0RSb1N4K1lGaWZkZStkQmF2RyIsIm1hYyI6ImI2OWI2NmFmODM2ZTY5MTkyMzZhMWU1M2RjNjJiYmMxMzE1YmYzODVlNDY3MWQ5MTliMGJiNzdjMmJiYTBhOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1sMXRuQ2ZLZGhNSzJ0NGN4VVl1M2c9PSIsInZhbHVlIjoiOXluRlNGb1NLSmUySGpZNm1VY3JrWFZFRUV4SnpSVFY0dlpxclBLTW9KMGVMNTAzNHFMbk9jaTdrc05ZZGw5Z2wrTXFrOUxSREgrSnZaZ2NwWGplZm5uamlHNm1DcjJ0dUFPNENMT2VqeXRUTHlHRUxaNHhXNlhFYmNnR3J6MUlSSll6cW1nMUUrRXRzMjhhbUJLVkJYYzBvRzM0NXVwcjd2WlB1NDVuR0M5N1Q5R05Ed1hDTURydEs1UUgzb2xDL1hjVHltbzh6SGgyY1FPdVQ2WGRyazhJeHVVVUZvVXRkaXhEWEFYRG9hN1NEOEg4N0kxK09lOGpkZVRpNDFCVDhuSWVhUmtZOU1GTjlSTWk5Q0cyRS9xU3MvYTF1MHowTjQ2MVlnQ0dlU0lkczdxdEtUdjJsM0lyMCtGWWM4Rk42L3VuQ3Y0dExQMmdwZEFCWlVlZmQ5QW5WbFlwQ3dCaXRpcnM2UFlRb3dCVEdONk0rays1enNnWkZHaHRoQlhnN01OZElneXVPZTZ6aFIzcnphZDB5OFZxaC9uQU5PNmhOZXpEVE5oM2NkTFVqWjB3VEFzTjhjRjJIc2lBRHdIY0hvVHl3YmxUd3cyQTFTemJUUndaOWFpNVRUU3Myd05ZcWlLVkNta2hKMDdKVjhiNTR3VU5hV3N4SGF1ajh5MGRRaWY0Szl4QU9LSW5WVGRvVlpMNDJsRTJmUE5FZG51cUNkMHBUOHVIWEtJMFUwQWwrZzdyc1dGMEN1K2E5UDhxcW01a0hJR01Sb1NkVmt3L2NKRWl5STZUSEE1YitCK2R4RUpSQStJNmdmTnA3Z0daWlhzUi9ZZFpSanZyaGlKdiIsIm1hYyI6IjEzM2M2N2M1MjEwNWMzNGEwOTRkY2Y4OWU1NjZmZDZhYzc0YTVlNmJiZTMyZDUwZWM1MDA1NmY2ZTI4ZDcyZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+