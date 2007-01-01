В Калужской области убрали 79% зерновых

По состоянию на 15 сентября, в регионе завершён основной этап уборки зерновых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

Зерновые и зернобобовые убраны с площади 60 тысяч гектаров - это составляет 79% от запланированного. Валовой сбор составил 231,6 тысячи тонн при средней урожайности 39 центнеров с гектара.

Работы по уборке рапса выполнены на 88%: культура обмолочена на площади 16,5 тыс. га, собрано 41,2 тыс. тонн масличной культуры при урожайности 25 ц/га.

Уборка картофеля находится в активной фазе - обработано 560 га (51% от плана), намолочено 12 тысяч тонн, урожайность достигла 213 ц/га.

Одновременно с уборкой текущего урожая аграрии приступили к подготовке к следующему сезону. Уже посеяно 15,5 тыс. га озимых зерновых - 42% от плана, а также 14,5 тыс. га озимого рапса.

В рамках кормозаготовки заготовлено 22,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, что составляет 67% от необходимого объёма.

Также начата уборка кукурузы на силос.